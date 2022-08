Guasto causato dal maltempo, San Gimignano senz'acqua

Acque comunica che a causa di un guasto elettrico occorso alla centrale di Badia a Coneo e dovuto al maltempo delle scorse ore, oggi è in corso una interruzione idrica nel capoluogo di San Gimignano e nelle varie frazioni e località poste nelle aree più alte del territorio comunale; temporanei abbassamenti di pressione potranno verificarsi anche nelle zone più pianeggianti.

Nonostante il tentativo di sopperire alla mancanza di energia elettrica - adesso ripristinata - attraverso l’utilizzo di un generatore, e malgrado il lavoro dei tecnici durante la notte, non è stato possibile evitare del tutto lo svuotamento dei depositi idrici del territorio, anche a causa della riduzione della portata delle fonti di approvvigionamento dovuta alla siccità.

Per queste ragioni, sebbene Acque stia provvedendo a intensificare il rifornimento dei depositi e della centrale tramite le autobotti, al momento non è possibile stabilire l’orario di ripristino del normale livello del servizio su tutto il territorio comunale, che avverrà comunque non prima di 24 ore. Seguirà un aggiornamento sui tempi di ripristino del servizio.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa