Il colpo tanto atteso: Andrea Casella all'Use Computer Gross

l colpo tanto atteso è arrivato. Andrea Casella giocherà il prossimo campionato con la maglia dell’Use Computer Gross. Classe ’90, esterno con doti fisiche importanti (195 cm per 91 kg) è un giocatore che non ha bisogno di troppe presentazioni avendo giocato sempre fra la serie B e la categoria superiore e, soprattutto, avendo sempre svolto un ruolo importante in tutte le squadre nelle quali ha giocato.

Cresciuto nel settore giovanile di Ghezzano e poi in quello del Don Bosco Livorno, Andrea inizia la sua carriera a Lucca e poi Livorno in Legadue. Da lì inizia a girare l’Italia vestendo la maglia di Ozzano, Agrigento, Cantù, Piacenza, Veroli, Varese, Omegna, Mantova, Siena, Bergamo, Tortona e Ferrara salvo poi chiudere il cerchio rientrando a Livorno, sponda Libertas, dove disputa le ultime due annate incrociando anche l’Use. Nel suo curriculum non mancano neppure esperienze con le Nazionali giovanili e la disputa, nell'estate 2010, dei campionati Europei Under 20 con otto presenze nella la Nazionale di categoria. Ora la scelta di venire a Empoli ripercorrendo, fra l’altro, le orme della sorella Francesca che fu protagonista della promozione dell’Use Rosa dall’ A3 alla serie A2 dove rimase poi a giocare per un campionato. Con una squadra giovane come sarà la prossima Use Computer Gross, la sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per la squadra di coach Valentino.

