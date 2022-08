In Fi-Pi-Li in contromano: incidente fra tre auto. Cinque i feriti, ma non sarebbero gravi

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente il bollettino parla solo di 5 feriti. Nella notte tra domenica e lunedì un'auto avrebbe preso in contromano la Fi-Pi-Li, dirigendosi verso Livorno ma prendendo la corsia di marcia verso Firenze. Gli automobilisti hanno segnalato il veicolo e la polizia stradale si è subito attivata. Ciò nonostante l'auto avrebbe percorso almeno tre chilometri e, intorno alle ore 23.30, si sarebbe scontrato con altre due auto nei pressi di Scandicci. I feriti sono complessivamente 5, di età compresa tra i 32 e i 44 anni. Da quanto si apprende nessunos arebbe in pericolo di vita.

A causa dell'incidente la strada è stata momentaneamente chiusa con uscita obbligatoria a Scandicci in direzione Firenze. Si sono formate code e disagi. La situazione è tornata alla normalità intorno alel ore 1.30.