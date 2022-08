Il gioco delle Bocce piange Mario Gioli, dirigente pisano

Il mondo delle Bocce pisano e toscano in lutto per la scomparsa di Mario Gioli, appassionato atleta e dirigente.

Giocatore di striscio, frequentava il Circolo di Ghezzano e diversi altri della Provincia pisana, dove era sempre apprezzato per le proprie doti umane.

Giocatore eclettico, non disdegnava di giocare le diverse specialità del mondo boccistico, come la Raffa, facendo parte anche della squadra pisana dei dipendenti universitari ai campionati italiani. Si era poi avvicinato alla Petanque, attraverso l'adesione e l'impegno con l'Asd Pisa Bocce, di cui era diventato consigliere prima e vice-presidente poi.

E' proprio il consigliere regionale della Federazione Italiana Bocce e Presidente dell'Asd Pisa Bocce Carlo Lazzeroni a ricordarlo: "La nostra società e il mondo delle bocce pisano perde un grande personaggio, sempre costruttivo e disponibile a fare "squadra". Ci impegneremo ancora di più per promuovere, nel suo ricordo, questo antico ed affascinante sport. A lui dedicheremo i campionati italiani di petanque, in programma a settembre il 10 e 11 settembre, che fortemente aveva voluto per festeggiare i dieci anni della nostra associazione e, insieme alla Federazione Toscana, penseremo altre iniziative per ricordarne il nome e l'impegno".