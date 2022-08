Nuova bandiera a Marina, Tirrenia e Calambrone: è il vessillo del 'Litorale pisano'

Dopo i vessilli della città in piazza della Stazione, anche sul lungomare sventola la nuova bandiera del litorale. Su sfondo azzurro è formata dalla scritta “Litorale pisano” sovrastata dal disegno stilizzato di un delfino, entrambi in giallo, al fianco di una croce pisana, in bianco.

Questa mattina la cerimonia di alzabandiera in piazza Belvedere a Tirrenia dove la bandiera sventolerà sul pennone al fianco della Bandiera Blu e della bandiera del “Santuario Pelagos”. L’assessore al turismo del Comune di Pisa ha consegnato la nuova bandiera ai rappresentanti delle associazioni dei commercianti di Confcommercio e Confesercenti e all’amministratore unico del Porto di Pisa.

Anche la bandiera del “Litorale pisano”, come quelle presentate nei giorni scorsi, è stata ideata e curata da Antonio Pucciarelli, responsabile per il Comune di Pisa del patrimonio e dei costumi delle tradizioni storiche pisane.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa