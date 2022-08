Partono i lavori al campo di Capraia Fiorentina

Sono iniziati i lavori al campo sportivo di Capraia F. na, in gestione all' Us Limite e Capraia Asd come quello di Limite sull'Arno.

Il club giallorosso ha avviato i lavori per la sistemazione del manto del campo a 11,che presenta numerosi problemi per il fondo del terreno e l'erba.

Al più presto, prenderà il via anche l'intervento di rifacimento del manto in erba sintetica del campo di calcio a 5,così da offrire un campo funzionale a tutti i fruitori.

Già alcuni anni fa, erano stati spesi circa 6500 euro per realizzare un nuovo impianto di irrigazione.

La disponibilità di due strutture, per la società, diventa fondamentale in vista della prossima stagione, considerando i circa 400 tesserati del settore giovanile e l'avvio del calcio femminile a 11, tutte attività che richiederanno vari campi per allenarsi e giocare.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd