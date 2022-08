Picchia i vicina di casa armata di scopa, arrestata 60enne per stalking

La Polizia di Lucca, nella serata di sabato, ha arrestato una donna italiana di 60 anni per il reato di atti persecutori nei confronti di vicini di casa di cittadinanza marocchina.

Senza un apparente e reale motivo, la donna si era scagliata contro la famiglia con frasi offensive brandendo una scopa e facendo cadere i panni stesi delle vittime.

Poco dopo la signora marocchina usciva insieme alla figlia di pochi anni per recuperare i panni, ma l’arrestata l'ha aggredita anche fisicamente, anche alla presenza dei poliziotti.

Visti i precedenti e un'altra denuncia precedente della famiglia marocchina, costretta a vivere segregata in casa per evitare incontri con la sessantenne, è avvenuto l'arresto per stalking. Dopo la convalida sono stati concessi i termini a difesa.