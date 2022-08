Premi Ombra della Sera a Volterra Th Torrini e Micheli

Alla Cerimonia di consegna dei Premi Ombra della Sera, (Teatro Romano di Volterra 6 agosto 2022), evento centrale del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra che quest’anno festeggia i venti anni dalla fondazione ad opera di Simon Domenico Migliorini che ne è il Direttore artistico, si sono distinti i nomi dei toscani CINZIA TH TORRINI (Firenze), MAURIZIO MICHELI (Livorno) e MAURA DEL SERRA (Pistoia).

Cinzia TH Torrini, nata a Firenze e rimasta sempre molto legata alla sua città, come molte delle sue produzioni dimostrano, ha ricevuto dal Sindaco di Volterra Giacomo Santi il Premio Volterra 22 Prima Città Toscana della Cultura. Volterra, finalista per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, è stata nominata dalla Regione Toscana "Prima Città Toscana della Cultura”. A seguito di tale prestigioso riconoscimento il Comune di Volterra ha istituito il “Premio Volterra 22 Prima Città Toscana della Cultura” conferito a personalità di spicco in ambito culturale ed artistico che si sono distinte a livello internazionale, nel cui operato si possa riconoscere l’espressione del concetto di Ri-generazione umana su cui Volterra “Prima Città Toscana della Cultura” ha fondato il suo programma.

“Personalità di straordinaria caratura professionale, Cinzia TH Torrini – si legge nella motivazione del Premio Volterra 22 Prima Città Toscana della Cultura - si colloca nel panorama cinematografico e televisivo internazionale come figura di primo piano in cui confluiscono grandi doti artistiche e tecniche che rendono le sue opere, per regia così come per sceneggiatura o per la produzione, di grandissimo impatto e di notevole successo. Si è affermata in un settore prevalentemente maschile, conquistando il pubblico e la critica con una cifra distintiva unica, quella di uno sguardo di femminile sensibilità”.

A Maurizio Micheli è stato consegnato da Dario Danti, Assessore alle Culture del Comune di Volterra il Premio “Tommaso Fedra Inghirami” Ombra della Sera alla Carriera. Il grandissimo attore sul palco del Teatro Romano di Volterra ha ricordato affettuosamente Livorno, sua città natale, per poi regalare al pubblico una deliziosa interpretazione de L’Infinito di Giacomo Leopardi in versione dialettale marchigiana, così come il grande poeta di Recanati avrebbe potuto recitarla.

A Maura del Serra poetessa, drammaturga e traduttrice nata a Pistoia è stato consegnato dall’Assessore Dario Danti, il Premio Speciale per la Drammaturgia “Aulo Persio Flacco” Ombra della Serra, primo riconoscimento di una nuova categoria del Premio Ombra della Sera, destinata ad autori italiani che si sono imposti per la qualità dei loro testi sui palcoscenici stranieri

Alla serata presentata da Luca Damiani con la regia di Vito Bruschini, è intervenuta, ospite d’onore Giuditta Saltarini Rascel.

La Giuria dei Premi Ombra della Sera presieduta da Giovanni Antonucci e composta da Gianfranco Bartalotta, Vito Bruschini, Maura Catalan, Gianni Clementi, Maria Letizia Compatangelo, Alma Daddario, Paola Dei, Elena D’Elia, Natalia Di Bartolo, Iaia Forte, Lia Gay, Simon Domenico Migliorini, Mimmo Muolo, Carmela Piccione, Rainero Schembri, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Edoardo Siravo, ha inoltre assegnato a Giovanni Galli il Premio “Giovanni Villifranchi” Ombra della Sera per la Drammaturgia; a Paola Iorio il Premio “Ernestina Fenzi” Ombra della Sera” per la Danza; a Roberto Frontali il Premio “Bruno Landi” Ombra della Sera per la Lirica.

