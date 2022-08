Prende a bastonate uomo per rapina, poi rappresaglia contro di lui: 22enne arrestato

Rapinato un uomo cinese preso a bastonate in testa da un nigeriano ma all'arrivo della polizia è stata evitata la ritorsione della comunità cinese che stava picchiando l'africano in via Pistoiese a Prato, zona Chinatown.

L'intervento della polizia ha permesso il sequestro della mazza da baseball e di uno sfollagaenti in metallo.

La polizia ha arrestato il 22enne per rapina, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario dell'obbligo di firma. Il cinese rapinato è stato curato al pronto soccorso per le tumefazioni al capo causate dalle bastonate. L'episodio risale al pomeriggio del 6 agosto e oggi ne viene data descrizione dalla questura.