Sere d'Estate a Fucecchio, 5 eventi tutti differenti e tutti di successo

Cinque serate che hanno animato le vie del centro grazie ad un'offerta di qualità che ha rappresentato il perfetto connubio tra arte, musica, convivialità, commercio e cultura. E' sicuramente positivo il riscontro dei mercoledì delle Sere d'Estate, la rassegna estiva promossa dal Centro Commerciale Naturale di Fucecchio in collaborazione con la Pro Loco e il Comune.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il presidente del CCN Giuseppe Soldaini - tutte le cinque serate hanno visto una grande partecipazione da parte dei cittadini che si sono riversati lungo le vie del centro richiamati da un'offerta varia e di qualità che, di conseguenza, ha avuto un risvolto positivo anche per il commercio e per le attività presenti sul territorio".

La rassegna, infatti, ha optato per dedicare ciascuna delle cinque serate ad un tema in particolare: la serata di apertura è stata dedicata agli artisti di strada, quella successiva allo sport, per poi proseguire con le serate dedicate alla musica, al ballo e alla convivialità per terminare con lo sbaracco. Un'idea che si è rivelata vincente, trovando grandi apprezzamenti da parte dei cittadini, e che permette di gettare già lo sguardo alla prossima edizione.