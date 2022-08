Si intensificano i controlli antidroga nel Senese: coppia di turisti fermati con hashish e marijuana

Con il crescente afflusso di turisti in tutta la provincia di Siena, i militari della Guardia di Finanza di Siena hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto al traffico ed al consumo di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della provincia, con particolare riguardo ai luoghi di maggiore aggregazione giovanile, oltre che presso le maggiori arterie stradali di accesso alla città e le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali stazione ferroviaria e capolinee degli autobus.

E, proprio durante uno di tali controlli, effettuato presso le Terme di Petriolo tre soggetti, tutti turisti italiani di età compresa tra 20 e 30 anni, sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti per un totale di circa 18 grammi che poi dagli esami esperiti è risultata essere di tipo hashish e marijuana.

Pertanto, quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, debitamente cautelato e trasmesso alla USL di competenza per le analisi di rito, mentre i soggetti venivano segnalati alla Prefettura competente per la violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990.

Tali attività di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo, testimoniano, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, in particolare dei più giovani e dell’ordine pubblico in generale.