Soccorso di volatili selvatici in difficoltà, scende in campo il Ce.T.R.A.S.

Il Comune di Empoli e l'associazione Ce.T.R.A.S OdV Empoli - Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica Empoli, hanno firmato una convenzione triennale per il soccorso e il recupero di esemplari in difficoltà appartenenti alla avifauna selvatica rinvenuti sul territorio ricadente nel comune di Empoli. La convenzione è stata sottoscritta nei giorni scorsi dal dirigente del settore III Politiche territoriali del Comune di Empoli, Alessandro Annunziati, e dal presidente dell'associazione, Sandro Innocenti, per le attività di svezzamento, cura, degenza, riabilitazione ed eventuale rilascio in natura di pullus di avifauna selvatica rinvenuta nel territorio comunale e consegnata al Ce.T.R.A.S. Odv Empoli da privati cittadini, enti, forze di polizia e associazioni.



I volontari del CeT.R.A.S si occuperanno quindi, dove necessario anche con l'ausilio di veterinari o strutture specialistiche, del primo soccorso e del ricovero dei volatili con l'obiettivo di liberarli nuovamente in natura una volta accertata la loro completa guarigione. In caso di impossibilità alla loro liberazione, gli animali potranno rimanere al Ce.T.R.A.S. o essere inviati in altri centri specializzati per il recupero e detenzione della avifauna selvatica.



Soddisfazione è stata espressa dall'assessore comunale ad Ambiente e tutela degli animali, presente alla firma, per essere giunti al rinnovo della convenzione con Ce.T.R.A.S, associazione fondamentale per il ruolo che ha e per l'impegno che i suoi associati mettono nell'attività che svolgono nella struttura di via Buozzi e nella zona di San Giusto. Ha concluso quindi ringraziando il presidente Innocenti e tutti i volontari.



L'ASSOCIAZIONE - Il Ce.T.R.A.S – Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica è una struttura nata nel 1993 e gestita interamente da volontari che operano su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il fine dell’associazione è il recupero, la cura, la riabilitazione e la reintroduzione di avifauna selvatica in difficoltà, con particolare riferimento ai rapaci. La sede si trova a Empoli, in viale Buozzi, 1, in un ambiente idoneo e indisturbato, attrezzato con gabbie e di voliere adatte al primo intervento e alle prime cure. La fase riabilitativa avviene in voliere esterne che si trovano in un bosco privato, in ambiente totalmente protetto. Per la degenza, gli esemplari sono alloggiati in appositi box 'antitraumatici' dove sono curati e tenuti in osservazione per tutto il periodo prescritto. In voliera si perfezionerà la riabilitazione che, in caso di esito positivo, si concluderà con la liberazione nel luogo di provenienza, o in zone attentamente studiate per fornire il massimo delle opportunità di reinserimento. Il centro realizza inoltre attività e progetti che riguardano tematiche relative all’avifauna selvatica. Su prenotazione è possibile effettuare visite guidate alle strutture del Centro, nel totale rispetto delle esigenze degli animali. Il Centro collabora anche con un’altra struttura toscana di recupero uccelli: il C.R.U.M.A. (Centro Recupero Uccelli Marini Acquatici). Per informazioni sull'associazione e sulle sue attività, è possibile cliccare su cetrasempoli.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa