Sportello Sociale e Casa, varia a Certaldo l’orario di apertura nella settimana di Ferragosto

Variano gli orari dello Sportello Sociale e Casa del Comune di Certaldo per la settimana di Ferragosto. Il front-office, situato al primo piano di Via XX Settembre 18, sarà infatti aperto mercoledì 17 agosto e venerdì 19 agosto dalle 9:00 alle 13:00.

Dalla settimana successiva riprenderà il consueto orario di apertura: tutti i martedì 10:30-12:30 e i giovedì 10:30-12:30 e 15:30-18:30.

L’Ufficio fornisce informazioni ai cittadini per le politiche sociali e abitative del Comune di Certaldo e dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, quali: gestione dei bandi e assegnazione alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica), emergenza abitativa, contributi ad integrazione canone di locazione, assegnazione alloggi a canone concordato, contributi per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità, assegno di maternità erogato dall’INPS, rimborsi economici sul consumo idrico, esenzione ticket sanitario, assegno nucleo familiare con tre figli minorenni e contributi regionali per famiglie con figli minori disabili.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio telefonando al numero 0571 661285, oppure inviando un'email all'indirizzo sportellosocialecertaldo@empolese-valdelsa.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa