Vendono alcolici fuori orario, "sospesi" sei minimarket

Prosegue l’attività di contrasto della Polizia Municipale contro i minimarket che non rispettano le regole sugli orari sia della vendita degli alcolici che della chiusura. Anche nella prima settimana di agosto sono state notificati 6 ordini di sospensione a carico di altrettanti minimarket del centro storico che non rispettavano le prescrizioni del regolamento Unesco, in particolare il divieto di vendere alcolici dopo le 21 e l’obbligo di chiudere l’attività alla mezzanotte. Complessivamente si tratta di 25 giorni di chiusura.

Dall’inizio dell’anno sono state contestate 69 sanzioni per violazioni del regolamento Unesco. A seguito di tali violazioni sono stati notificate 80 sospensioni di attività per un totale di 400 giornate di chiusura.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa