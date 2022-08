Al via la lotteria dei Rioni abbinata al Palio con la Montata di Limite: tutte le info

E' partita la vendita dei biglietti della seconda edizione della "LOTTERIA DEI RIONI", ideata ed organizzata dalla Pro Loco di Capraia e Limite ed abbinata al PALIO CON LA MONTATA, l'evento clou che ogni anno fa sfidare i quattro Rioni di Limite sull'Arno a bordo dei gozzi marinari ottocenteschi nelle acque del fiume Arno.

I biglietti, al costo di 2,00 euro cadauno e divisi nei colori dei rioni, sono in vendita presso la Casa del Popolo di Limite, in via Dante n. 62, per il RIONE DI SOPRA ( colore giallo), la Pasticceria Humy, in piazza Dei Navicellai n. 1, per il RIONE DI SOTTO (colore rosso), il circolo Arci "I.Montagni", in via A. Negro, per il RIONE LA PUNTA (colore verde), il circolo Arci "A. Negro" per il RIONE CASTELLINA (colore azzurro), in via A. Gramsci n. 74.

I premi, buoni spesa nei locali di acquisto del biglietto, saranno così suddivisi:

- 1° premio- Buono da 60,00 €

- 2° premio- Buono da 40,00 €

- 3° premio- Buono da 30,00 €

- 4° premio- Buono da 20,00 €

I premi saranno assegnati sulla base del risultato del Palio con la Montata, in programma a settembre. Ad esempio, se a vincere la sfida sui barconi sarà il Rione Di Sopra, il primo premio andrà al numero di colore giallo estratto, e così via a scendere. L'estrazione avverrà durante la premiazione del Palio.

"Siamo molto felici di riproporre anche quest'anno, variando in parte la formula, la LOTTERIA DEI RIONI abbinata al PALIO CON LA MONTATA, il momento più atteso dell'anno dalla comunità limitese. La Pro Loco ha il compito di proporre eventi e momenti che accrescano il senso di appartenenza e aiutino a valorizzare ed avere consapevolezza delle proprie radici e tradizioni. Comprando il biglietto, tutti attenderemo con più curiosità il Palio e ci troveremo a vivere di più la suspense per il proprio Rione. Grazie a tutto il Consiglio della Pro Loco per il lavoro, in particolare a Francesco Toscani, referente dell'iniziativa", commenta il presidente Edoardo Antonini.

Fonte: Pro Loco di Capraia e Limite