Morto Alberto Orzan, campione viola del primo scudetto

Oggi si ricorda purtroppo Alberto Orzan, difensore campione 91enne della Fiorentina che vinse il primo scudetto nella stagione 55-56 e la Coppa delle Coppe nella stagione 60-61, il primo trofeo europeo di una squadra italiana.

Nato il 24 luglio 1931 a San Lorenzo Isontino, in provincia di Gorizia, Orzan aveva proseguito la sua vita con la moglie Mariella e i tre figli proprio a Firenze, dove oggi si è spento, nella propria abitazione.

Con la Fiorentina ha vinto anche la Coppa Italia e ha disputato la finale di Coppa dei Campioni del 1957 persa al Bernabeu con il Real Madrid. Nel 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame viola.

Questo il commento della squadra viola: Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia per la morte di Alberto Orzan. Alberto Orzan, campione d’Italia nel ’56 e vincitore della Coppa delle Coppe del 1961, della Coppa Grashoppers nel 1957 e 2 Coppe Italia, nel 1958 e nel 1960, in maglia viola ha collezionato 192 presenze, segnando tre reti. Orzan resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi viola.