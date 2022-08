Alice Volpi premiata col Mangia 2022 a Siena

Si terrà lunedì 15 agosto, festività di Maria Santissima Assunto in cielo, alle ore 11,30 all’interno del Teatro dei Rinnovati, la solenne cerimonia di consegna del “Mangia 2022”, assegnato a Alice Volpi, come risulta dal verbale del 7 giugno scorso del Comitato ristretto del Concistoro del Monte del Mangia. La Commissione ha esaminato la candidatura relativa al conferimento del premio presentata dalla Contrada della Chiocciola, per aver contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo. La cerimonia sarà preceduta alle ore 10 dalla Santa Messa solenne dell’Assunta in Cattedrale.

Alice Volpi contradaiola della Chiocciola, nata da padre senese e madre brasiliana, ha mosso i primi passi ed è cresciuta presso la Sezione Scherma del Centro Universitario Sportivo di Siena sotto la guida del Maestro Daniele Giannini. Fa ora parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato "Fiamme Oro". Fin dal suo esordio è sempre stata ai vertici in tutte le categorie giovanili. Nel 2006 è stata Campionessa Italiana “Allieve”; nel 2009, già Campionessa Italiana, conquista la medaglia d'argento individuale e a squadre ai Campionati del Mondo under 20 (Belfast). Nel 2010, dopo aver nuovamente conquistato il titolo di Campionessa Italiana under 23, si classifica terza ai Campionati del Mondo under 20 di Baku. Nel 2011, ad Amman, è oro a squadre. Nel 2012, ai Mondiali under 20 di Mosca, conquista l'oro sia nell'individuale che con la squadra. Seppur giovanissima, la Federazione Italiana Scherma le consente di partecipare al circuito di Coppa del Mondo Seniores, facendole acquisire importanti esperienze che la portano (2011-2012) a conquistare l'argento individuale in Coppa del mondo a Shanghai, argento a Budapest (2013-2014), bronzo ancora al Grand Prix di Shanghai (2014-2015). Vince l'oro individuale ai Giochi Europei di Baku nel 2015 mentre alle Universiadi a Kazan vince il bronzo individuale e l'argento a squadre. All'inizio della stagione agonistica 2015/2016 trasferisce la sua sede di allenamento presso il Club Scherma Jesi, sotto la guida del team tecnico formato da Giovanna Trillini ed Annalisa Coltorti. Colleziona una lunga serie di prestigiosi risultati nel circuito internazionale di Coppa del Mondo e nei Grand Prix sino a giungere alla stagione 2016/2017, nel corso della quale conquista due bronzi individuali in Coppa del Mondo e cinque vittorie con la squadra. Nella stagione 2017-2018 è Campionessa Italiana di fioretto tanto nell'individuale quanto a squadre, inoltre ottiene tre secondi posti individuali in Coppa del Mondo e vince la prova individuale ad Algeri. Infine vince l'oro iridato nel fioretto individuale ai Campionati mondiali di Wuxi 2018.Inizia in sordina la stagione agonistica 2018-2019, ma in breve tempo Alice rimonta imponendosi in diversi circuiti internazionali e conquistando numerosi podi. Nel 2019 Alice ottiene un quarto posto ai Giochi della XXXII Olimpiade mentre nel 2021 vince la medaglia di Bronzo all'Olimpiade di Tokyo nel fioretto a squadre insieme ad Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa. Alice Volpi è ormai cittadina del mondo, tuttavia non vengono meno la profonda senesità ed il senso di appartenenza alla sua Contrada.

La presentazione durante la cerimonia sarà a cura della giornalista Sonia Corsi.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa