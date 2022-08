Cinema all’aperto, al parco Mariambini serata ‘L’uomo in più’

Proseguono le proiezioni all’aperto sotto le stelle del parco Mariambini e nelle frazioni. Venerdì 12 agosto 2022, alle 21.30, il cartellone della rassegna ‘Cinema all’aperto’, realizzato dal Comune di Empoli in collaborazione con l’associazione di promozione culturale Arci Empolese Valdelsa, propone il film drammatico ‘L’uomo in più’ con la regia di Paolo Sorrentino.



Il Cinema all’aperto è rivolto a tutte le fasce di età ed è una possibilità a chi vorrà di lasciarsi emozionare dal grande schermo, immersi nelle aree verdi a partire dal parco a due passi dal centro storico e vicinissimo a numerosi parcheggi, trascorrendo buone serate estive.



Ecco tutti gli altri appuntamenti: mercoledì 17 agosto, Il viaggio di Yao (regia di Philippe Gadeau, commedia), Parco Mariambini; venerdì 19 agosto, Capitan Mutanda (regia David Soren, animazione), Parco Mariambini; lunedì 22 agosto, Il complicato mondo di Nathalie (regia di David e Stephane FoenKinos, commedia, drammatico) Parco Mariambini; lunedì 29 agosto, a Monterappoli, Berlinguer ti voglio bene (regia di Giuseppe Bertolucci, commedia, grottesco), giardino ex asilo comunale Monterappoli, via Salaiola; mercoledì 31 agosto, Circolo S.Andrea, Come un gatto in tangenziale - Ritorno A Coccia di Morto (regia di Riccardo Milami, commedia); venerdì 2 settembre, Tutta la vita davanti (regia di Paolo Virzì, commedia), via De Sanctis angolo Circolo Arci Cascine.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa