Da sola in una casa di fango con 5 figli: da Firenze una raccolta fondi per una donna del Mozambico

Lorenzo Biondi ha lanciato, da Firenze, una raccolta su GoFundMe per aiutare una famiglia a Dombe, in Mozambico, dove si trova in questo momento.

“Ho conosciuto tante famiglie in difficoltà - scrive - tanti bambini che vivono una realtà totalmente diversa dalla nostra, che richiede una forza fisica ma soprattutto una forza d'animo sconvolgente”.

“Una famiglia che mi ha scosso l'animo è stata la famiglia di Arminda, una donna sulla trentina con cinque figli che dopo il primo parto è diventata cieca. Arminda ha partorito da poco due gemelli, ma il padre li ha abbandonati perciò sono soli.

“Dormono - spiega - in una ‘casa’ fatta di fango e mattoni di terracotta, ma la vita è difficile lì in otto, soprattutto nel periodo delle piogge dove l'acqua entra ovunque.

Il nostro intento - prosegue - è quello di costruirgli una casa di cemento in modo tale che le loro condizioni possano essere più umane”.

La raccolta, che ha superato i 2.300 euro, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/arminda-e-la-sua-famiglia





