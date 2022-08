Efficientamento energetico, 'all in' per gli edifici comunali di Carmignano

Al via l’intervento di efficientamento energetico degli edifici comunali per armonizzare il rapporto tra fabbisogno ed emissioni inquinanti.

Grazie ai contributi statali inerenti lo sviluppo sostenibile, il Comune di Carmignano ha potuto aggiudicarsi 90mila euro per un progetto di 100mila che comprende il relamping dell’illuminazione del palazzo comunale, della biblioteca e di tutti gli edifici scolastici, dall’infanzia alla secondaria di primo grado.

“Andremo a sostituire le attuali sorgenti illuminanti dotate di tubi al neon con nuove sorgenti consistenti in tubi a LED - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Fratoni - ed in alcuni casi ove anche il corpo illuminante risulti vetusto si provvederà alla sua intera sostituzione”

“Il progetto definitivo è ormai approvato - precisa il sindaco, Edoardo Prestanti, che ha fatto del Green una missione - manca di affidare il lavoro e si parte. È un intervento da centomila euro che rinnova completamente l’illuminazione in nome di un risparmio energetico importante e ormai imprenscindibile. Solo i piccoli passi di ognuno potranno invertire la pericolosa rotta in cui stiamo costringendo il nostro pianeta. Solo insieme ce la faremo. E non si può più rimandare”.

Nel dettaglio, questi gli interventi.

Nel Palazzo comunale verranno sostituiti nei vari uffici gli attuali tubi al Neon con tubi al Led, senza cambiare i corpi illuminanti ancora in buone condizioni, garantendo così un minor consumo a parità di illuminazione. In uffici ove sono presenti molti corpi illuminanti si andrà inoltre a suddividere l’accensione al fine di garantire un illuminamento ancora più adeguato alle varie situazioni nel corso dell’anno. I tubi al neon da sostituire sono circa 113 di varie potenze.

Nella Scuola Secondaria di primo grado “Il Pontormo”, procederemo alla sola sostituzione dei tubi al neon in tutte le classi e uffici della struttura. I tubi al neon da sostituire sono circa 232 di varie potenze.

Nella Scuola primaria “Q. Martini” di Seano, si continua con la sostituzione dei tubi al neon, e solo in pochi casi sarà sostituito l’intero corpo illuminante, principalmente per plafoniere esterne che risultano ormai vecchie. Per quanto riguarda la palestra della scuola si procederà con la sostituzione dei 6 fari a vapori di mercurio delle potenza di 400W con nuovi fari a Led, e anche dei tubi al neon delle plafoniere presenti negli spogliatoi. I tubi al neon da sostituire sono circa 211 di varie potenze.

Nella Scuola Primaria N. Sauro di Comeana saranno interessati dalla sostituzione dei tubi al neon tutti i corpi illuminanti presenti nel plesso. I tubi al neon da sostituire sono circa 157 di varie potenze.

Nella Scuola Primaria “B. Buricchi” a Carmignano sostituzione di tutti i tubi al neon con esclusione di alcune aule al piano primo in cui negli anni passati è stato già eseguito un intervento di ammodernamento dell’impianto elettrico. I tubi al neon da sostituire sono circa 145 di varie potenze.

Nella Scuola dell’infanzia Vittoria Contini Bonacossi di Seano I tubi al neon da sostituire sono circa 91 di varie potenze.

Nella Scuola dell’infanzia Ida Baccini in località Santa Cristina I tubi al neon da sostituire sono circa 68 di varie potenze, di cui per alcuni (5) si ha necessità di procedere con la sostituzione di tutto il corpo illuminante.

Nella Scuola dell’infanzia Prato Rosello a Poggio alla Malva i tubi al neon da sostituire sono circa 11 di varie potenze, il numero esiguo deriva da un precedente intervento di riqualificazione dell’impianto elettrico.

Nella Scuola dell’infanzia Grotta delle fate a Bacchereto, i tubi al neon da sostituire sono circa 32 di cui 6 si procederà a cambiare tutto il corpo illuminante.

Nella Biblioteca Comunale A. Palazzeschi I tubi al neon da sostituire sono solo quelli posti nell’archivio storico e nella saletta polivalente, per un totale di 23 neon.

Gli altri immobili oggetto di interventi più recenti di ristrutturazioni hanno già corpi illuminanti con sorgenti di energia più performanti.

“Nel caso in cui vi sia un notevole ribasso in sede di offerta della gara - conclude l’assessore Fratoni - si valuterà l’eventualità di procedere alla sostituzione di altri corpi illuminanti, quali i fari della palestra della scuola media, i faretti della sala del consiglio e le plafoniere esistenti nei corridoi”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa