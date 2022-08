Falsificava le targhe per accedere alla Ztl eludendo i controlli: fermato

Nelle scorse settimane, a seguito di una segnalazione fatta da un ufficiale di polizia fuori servizio, alcuni agenti della Polizia municipale hanno fermato, nei pressi di Porta San Donato, il conducente di un’auto ritenuto responsabile dell’alterazione delle targhe per accedere nella Ztl eludendo i controlli dei varchi telematici.

Durante l’attività di polizia giudiziaria, gli agenti hanno ritrovato nell’auto dei frammenti di targa contraffatta utilizzati per alterare le targhe originali e un permesso per la sosta, anch’esso contraffatto. Tutto il materiale rinvenuto nell’auto è stato messo sotto sequestro e, da successive verifiche, è risultato che la persona fermata aveva già usato diverse volte questo metodo per accedere all’interno della Zona a traffico limitato, anche con altri veicoli.

Al termine dell’indagine gli agenti hanno denunciato la persona in questione per falso materiale, contraffazione di sigilli dello Stato e truffa ai danni del Comune di Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa