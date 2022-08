Il Municipio di Cascina si illumina con i colori della bandiera della pace

Non dimenticare le guerre in corso, anche nei giorni delle vacanze. La facciata del municipio del Comune di Cascina torna a illuminarsi con i colori della bandiera della pace per ricordare come i conflitti non si siano fermati.

“In questi giorni estivi i pensieri sono quasi sempre rivolti alle vacanze e al riposo - commenta il sindaco Michelangelo Betti -. Questo però non vale per tutti. Le guerre vanno avanti e, per dare uno spunto di riflessione a tutti i cittadini, i colori della pace tornano su Corso Matteotti. La guerra in Ucraina è nella mente di tutti. Un conflitto che ha fatto fare un salto indietro di decenni all’Europa, ma tanti sono i fronti di guerra e le tensioni aperti nel mondo. Basti ricordare il clima tra Cina e Taiwan o la situazione ai confini tra Israele e Palestina, con la progressiva riduzione dei territori palestinesi”.

La facciata illuminata con i colori della bandiera della pace è solo uno dei tanti gesti simbolici che seguono la tradizione cittadina di Cascina. Via della Pace, per esempio, una delle strade più trafficate del centro cittadino, prese questo nome il 7 dicembre 1947 per decisione della giunta comunale, dopo la conclusione dell’ultima guerra combattuta in Italia. Prima ancora, cioè, dell’entrata in vigore della Costituzione