In trasferta da Piombino a Prato per scippare: arrestato 23enne

Domenica scorsa è stato arrestato un 23enne nato in Italia ma di origini ucraine e residente a Livorno, che aveva scippato una 60enne romena in viale Galilei a Prato. L'uomo era in 'trasferta' per rubare ma è stato nottato da una guardia giurata della Sicuritas Metronotte che aveva prontamente chiamato i carabinieri. I militari hanno bloccato il giovane recuperando il cellulare e i 200 euro di refurtiva, oltre ai documenti. Il giovane era noto per scippi nel litorale toscano, stavolta era in trasferta per 'lavoro' nell'entroterra. Dopo la convalida dell'arresto il giudice ha disposto il divieto di dimora dalla provincia di Prato.