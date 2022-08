Incendio a Montaione, colpiti terreni a Cavasonno

Di nuovo la Valdelsa colpita da un incendio questa estate. Dopo l'importante rogo nell'area del Piangrande a Certaldo, stavolta è il comune di Montaione a essere rimasto coinvolto in zona Cavasonno, per dei terreni coltivati. A darne notizia è il sindaco Paolo Pomponi: "Grazie al pronto intervento dei volontari montaionesi e non è dei vigili del fuoco è stato possibile contenere l'incendio che senza la rapidità di azione messa in campo dal sistema della protezione civile avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Un grazie di cuore, a nome della nostra comunità, a tutti i volontari intervenuti de La Racchetta di Montaione e di Montespertoli, della Prociv-Arci di Gambassi Terme e Castelfiorentino. Grazie anche ai Vigili del Fuoco, intervenuti con numerosi mezzi, anche un elicottero, e uomini, alla Polizia Provinciale di Firenze alla nostra Polizia Municipale ed ai nostri Carabinieri. Un grazie anche a Paolo Masini e Martina Rioda della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, per il coordinamento delle operazioni e per essere intervenuti direttamente sul luogo. Infine un grazie sentito al mio carissimo e preziosissimo collaboratore Emanuele Favilli , che si occupa della protezione civile comunale e che è sempre disponibile e presente"..