Incidente a Calafuria, auto si ribalta: una persona in ospedale

Sulla strada statale 1 “Aurelia” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Montenero, a Livorno, a causa di un incidente in località Calafuria. Due auto si sono scontrate frontalmente e una di queste si è ribaltata. Si registrano rallentamenti e code anche in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto una persona rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo di una delle due auto coinvolte, poi portata al pronto soccorso. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.