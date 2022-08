La Bella Estate, Virzì e Ramazzotti tra gli ospiti in cartellone a Livorno

Il cartellone de “La Bella Estate”, la rassegna dedicata ai talk sui mestieri del cinema, promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, e organizzata da Cooperativa Itinera, si arricchisce con due eventi fuoriprogramma.

Il primo si terrà martedì 16 agosto e porterà nel parco di Villa Maria il più celebre regista livornese, Paolo Virzì, insieme all'attrice Micaela Ramazzotti, interprete di molti dei suoi film, volto noto del cinema e della televisione, nonché compagna di vita di Virzì.

L'altro è in programma lunedì 5 settembre e vedrà la presenza di Lucia Mascino, attrice di cinema, teatro e televisione. In TV la conosciamo come Vittoria Fusco, commissario di Polizia di Pineta, in “I delitti del Barlume”. L'incontro sarà condotto da Guglielmo Favilla, livornese doc e attore di calibro internazionale.

Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 18.30.

Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a sabato 8.30/13.30):

Tel. 0586219265

bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa