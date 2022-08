La 'supposta del cuore' per il teatro sotto le stelle di Castelfiorentino

Siete stanchi del vostro partner? La routine matrimoniale vi stressa? Niente paura: se per caso la passione per la vostra “dolce metà” si fosse affievolita con il passare degli anni, esiste un’agenzia che potrà risolvere il vostro problema. E’ questo il leit motiv di “La supposta del cuore”, spettacolo a cura della Compagnia “Cerchio di Gesso” (Associazione TeatroCastello) in programma all’Arena estiva (giardini via XX settembre) giovedì 11 agosto, alle ore 21.30 (replica alle 22.30).



Ultimo appuntamento della rassegna “L’Ora d’Aria”, promossa dall’associazione TeatroCastello in collaborazione con alcune compagnie teatrali del territorio (come “Passi di Luce” e il Gat di Castelnuovo d’Elsa), lo spettacolo si tiene nel ricordo di Paolo Puccini, attore e regista scomparso nel 2014, ma anche ideatore della rassegna che – come suggerisce il nome – si teneva nel cortile interno dell’”ora d’aria” riservato ai detenuti del carcere mandamentale di Castelfiorentino, rimasto in funzione in un’ala del Palazzo Comunale fino agli anni Cinquanta del secolo scorso.



Lo spazio dei giardini ex arena ospita dunque questo spettacolo della rassegna, che vedrà uno dei protagonisti, l’ingegner Mario Netta, dispensare consigli per risolvere i problemi di coppia nel modo migliore, a condizione che i coniugi seguano punto per punto le sue istruzioni. Un metodo davvero “stravagante” che non mancherà di suscitare un po’ di stupore e, chissà, magari, anche qualche spunto di riflessione.



“La supposta del cuore”, scritto da Carlo Campinoti, è interpretato da Chiara Maccioni, Fabio Marini, Andrea Donati, per la regia di Diego Conforti. La scenografia è stata realizzata interamente in cartone da Fabio Marini. Lo spettacolo è gratuito, ma è gradita offerta, da depositare nel cappello come si faceva una volta.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa