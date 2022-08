Omicidi di Sarzana, il 32enne di Carrara tenta ancora la fuga dal carcere

Ancora un'evasione per Daniele Bedini, 32enne di Carrara accusato dell'omicidio di una donna e di una trans a Sarzana. L'uomo si trovava in carcere a Cuneo ma dopo l'evasione dal Cerialdo è stato trovato e catturato in mezz'ora dalla polizia penitenziaria e dai carabinieri. L'uomo già aveva tentato un'evasione a La Spezia. Le forze dell'ordine lo hanno bloccato mentre era su un treno in partenza per Fossano. Ora si trova in cella in regime di massima sorveglianza.