Quarta dose, parte la campagna vaccinale per gli over 60 a Siena

Nuovo impegno dell’Aou Senese per la campagna vaccinale contro il Covid-19. Da mercoledì 10 agosto i professionisti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, medici, infermieri, farmacisti, operatori socio-sanitari e amministrativi, saranno di nuovo in prima linea per la somministrazione della quarta dose per tutti i pazienti over 60 che ne faranno richiesta.

Le vaccinazioni saranno effettuate ogni mercoledì nell’area vaccinale (locali ex pronto soccorso, adiacenti il centro trasfusionale) e la disponibilità è di 200 posti ogni settimana, con prenotazioni da effettuare attraverso il portale regionale all’indirizzo https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ .



«L’Aou Senese ha contribuito alla campagna vaccinale con oltre 100mila vaccini effettuati fino al 31 marzo scorso – spiega il direttore sanitario Maria Francesca De Marco - e, in questi mesi, ha proseguito l’attività vaccinale in ambiente protetto per i pazienti fragili o con particolari necessità cliniche, un impegno costate e che non è mai mancato, grazie al lavoro della Vax Unit coordinato dalla dottoressa Maria Teresa Bianco. Hanno contribuito alla campagna vaccinale anche le associazioni di volontariato Misericordia e Pubblica Assistenza che, nel mese di marzo, hanno fornito il loro importante contributo aderendo a una manifestazione d’interesse dell’Aou Senese. Abbiamo ora avviato una nuova manifestazione di interesse per coinvolgere nuovamente il volontariato nella campagna vaccinale, in previsione anche di possibili ulteriori impegni nella lotta al Covid nel periodo autunnale».

Fonte: Aou Senese