Liberazione Firenze, Sinistra progetto Comune: "Dispiace non vedere le foto a Palazzo Vecchio"

"La famiglia del Gonfalone e il Consiglio comunale stanno accompagnando - come da tradizione - gli appuntamenti di ricordo della Liberazione della Città, che si concluderanno domani, con la lunga mattinata dell'11 agosto. Cerchiamo di essere presenti a ogni celebrazione, perché pensiamo sia importante dimostrare come l'antifascismo sia memoria viva, più che una parola da brandire in campagna elettorale" hanno dichiarato Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali fiorentini di Sinistra Progetto Comune.

"Passando da Palazzo Vecchio ci sembra di non vedere più le immagini del 1944 proiettate sugli schermi del Comune. La cosa ci è stata segnalata anche da altre persone e ci dispiace. Perché era diventata un'abitudine avere materiale con cui rinnovare il ricordo concreto di ciò che è stato, per ciò che dovremmo fare.

Depositeremo in queste ore un'interrogazione, per capire che fine hanno fatto le immagini della Liberazione di Firenze che passavano in Palazzo Vecchio. Non vorremmo ci fosse stato qualche intoppo tecnico, dovuto magari alle logiche degli appalti, vista la caffetteria ancora chiusa, non lontana dagli schermi".

Fonte: Ufficio Stampa