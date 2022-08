Alla fermata del bus con 12 dosi di eroina: denunciato

Lunedì mattina, intorno alle 7.00, la Polizia di Stato ha sorpreso un 48enne italiano con addosso 12 dosi di eroina. L’uomo, già noto proprio per specifici precedenti di polizia nell’ambito dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è stato fermato durante un controllo dagli agenti del Commissariato San Giovanni in via Segni, dove era appena sceso da un autobus. Nei suoi confronti è subito scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Stessa cosa per un cittadino marocchino di 23 anni fermato ieri sera dalle volanti della Questura di Firenze mentre attraversava in biciletta via degli Avelli: il giovane girava per strada con in tasca alcuni grammi di hashish, divisi in più parti e nascosti in una confezione di tabacco. Il 23enne è stato anche sottoposto a fermo per identificazione.