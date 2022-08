Alto rischio di crolli, parcheggi di viale Piaggio chiusi: FdI Pontedera all'attacco

"A causa dell’alto rischio di crolli, ieri l’amministrazione comunale con un’ordinanza ha chiuso i parcheggi coperti di viale Piaggio, cioè quelli vicino alla biblioteca e al museo della Vespa, e ha bloccato la circolazione in via Maestri del lavoro".

Lo annunciano Matteo Bagnoli e Daniela Luperini, consiglieri di Fratelli d'Italia Pontedera

"Sono anni che denunciamo lo stato di degrado in cui si trovano i parcheggi coperti, la zona intorno alla biblioteca e anche quest’ultima. Allagamenti, malfunzionamenti, criticità generalizzate sono una costante dal 2014, anno in cui in fretta e furia fu inaugurata la “Gronchi”. Un'inaugurazione a tempi di record perché da lì a poco ci sarebbero state le elezioni amministrative di Pontedera.

E se si considera che, oltre alle criticità strutturali, in questi anni si sono sommati i disagi vissuti dai ragazzi che vi si recavano per lo studio e la precarietà dei posti di lavoro a cui sono stati soggetti gli operatori che dovevano garantire i servizi, il gioco è fatto. Si comprende come queste opere siano nate male e vissute ancora peggio, figlie di una politica che ha preferito non progettare ma solo buttare fumo negli occhi ai cittadini spendendo milioni di euro pubblici per opere mai complete e mai idonee.

Con ieri si è decretato una volta per tutte il fallimento delle politiche amministrative di Pontedera, che ha portato in questi ultimi 20 anni a opere incompiute e fatte male".

Fonte: Ufficio Stampa