Azienda di Empoli anticipa il premio di produttività ai dipendenti

Per i 22 i dipendenti della REGO, azienda empolese specializzata nella realizzazione di dispositivi anticaduta, è arrivata la bella sorpresa di ricevere in anticipo di 5 mesi rispetto alla chiusura dell’anno una parte del premio di produttività.

La scelta di anticipare i premi è tanto più significativa considerando le incertezze e le difficoltà che attraversano il mondo del lavoro che ha subìto, complice anche la pandemia, una crisi senza precedenti.

Se REGO sta resistendo a un periodo così faticoso per tutti, è anche per la capacità di condividere con i propri collaboratori i risultati raggiunti.

L’attenzione rivolta al personale, giovane e composto in larga misura da donne, è tra gli elementi determinanti per il successo dell’azienda che sta crescendo camminando insieme ai propri dipendenti ed ai propri clienti.

Guardando ai numeri ad ogni dipendente verrà erogato un premio di 500 euro; l’azienda erogherà, dunque, € 11.000 di premi come anticipo sul valore finale di fine anno che potrà raggiungere la cifra di 70.000 euro. A conti fatti, non una ma due mensilità aggiuntive rispetto a quelle previste dal vigente contratto nazionale di lavoro.

Il ringraziamento che i dipendenti rivolgono alla Direzione aziendale della REGO per una scelta che è un segno di incoraggiamento e di fiducia in tempi tanto complicati, si unisce a un sincero augurio di pronta guarigione per Fabio Ciaponi, membro del Consiglio di Amministrazione, in convalescenza dopo un incidente avuto nelle settimane scorse.

Fonte: Ufficio Stampa