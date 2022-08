Un bus sui luoghi di Dino Campana, evento per sole 20 persone

“I miei versi sono meravigliosi; a qualcuno / potrà sembrare tutta robetta da fiera./

È una grande illusione; sono fatti / di tutto quello che vi piacerà.”

Questi versi - dolcemente provocatori – sono di Dino Campana. Sabato 20 agosto – giorno anniversario della sua nascita – un bus alle ore 13 partirà da San Salvi per Marradi e arriverà alle ore 15.00 al Centro Studi Campaniani (Corte delle Domenicane). Toccherà poi gli altri luoghi in cui visse o fu rinchiuso il poeta: Casa Campana Via Arione a Lastra a Signa, Manicomio San Salvi-Firenze e Manicomio Castelpulci-Scandicci. In ognuno di essi, in collaborazione con istituzioni locali ed associazioni, saranno presentate brevi performances di Poesia, Musica e Canzone, a cui tutti sono invitati a partecipare.

Tutti pazzi per Campana è un progetto della compagnia Chille de la balanza – in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze e i Comuni di Marradi, Lastra a Signa, Firenze e Scandicci e con il Centro Studi Campaniani di Marradi – nel 90.mo della morte del poeta Dino Campana.

Un bus itinerante, con a bordo 20 affezionatissimi spettatori innamorati della poesia di Campana, collegherà tutte le città campaniane della Toscana, con eventi di Poesia, Musica e Canzone. Al progetto partecipano Artisti che hanno proposto in tutt’Europa la poesia campaniana: l’Attore-Regista Claudio Ascoli dei Chille, anche direttore del progetto, il cantautore Massimiliano Larocca che ha musicato i Canti orfici e l’organettista Riccardo Tesi.

Per essere sul bus e vivere le brevi performances – tutte diverse tra loro – occorre acquistare un biglietto di € 10: prenotazione obbligatoria, con pagamento anticipato. Info e prenotazioni tel./whatsapp 335 6270739, mail info@chille.it.

Per le singole performances a Marradi, Lastra a Signa, San Salvi e Castelpulci è consigliata e basta la sola prenotazione.

Ecco in dettaglio il calendario-percorso di “Tutti pazzi…”, che sabato 20 agosto partirà alle ore 13 dalla sede dei Chille a San Salvi. Proprio nel padiglione che ospita la compagnia teatrale fu rinchiuso Campana e dalla sua stanza al 1° piano scrisse – inascoltato – l’ultima lettera a Sibilla Aleramo “Vieni a vedermi, ti prego…” L’arrivo a Marradi, Corte delle Domenicane è previsto alle ore 15. I “campaniani” – artisti e spettatori – raggiungeranno poi Casa Campana in via Arione a Lastra a Signa alle ore 17.15, e ritorneranno a San Salvi alle ore 18.20. Ultima tappa alle ore 19.40 all’ex Manicomio di Castelpulci a Scandicci, dove il poeta morì nel 1932, prima di fare ritorno a San Salvi.

Ascoli, Tesi e Larocca anticipano alcuni degli straordinari poemi campaniani che sarà possibile vivere in poesia e /o canzoni: Genova, Batte botte, Pampa, L’invetriata, Vi amai…

Per gli interessati/innamorati di Campana, contattare al più presto i Chille: tel./whatsapp 335 6270739, mail info@chille.it.