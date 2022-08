Cerimonia in ricordo dei quattro bambini rom morti nell'incendio della loro baracca a Pian di Rota

Si è svolta questa mattina al Cimitero della Cigna (Lupi), la cerimonia in ricordo dei quattro bambini di famiglia rom morti tragicamente nel 2007 nel rogo della loro baracca, sotto un cavalcavia a Pian di Rota. In quel momento i genitori non erano presenti.

I bambini si chiamavano Eva, Menji, Danciu e Lenuca detta Tutsa e avevano tra i 4 e gli 11 anni.

Il sindaco Luca Salvetti, accompagnato dall'assessore al Sociale Andrea Raspanti ha deposto un mazzo di fiori ai piedi della tomba di Lenuca , l’unica dei quattro bambini ancora sepolta al cimitero dei Lupi alla Cigna (le altre salme per volontà dei genitori sono state traslate in Romania).

Insieme a loro il Garante dei Minori del Comune di Livorno Stefano Romboli e la madre di Lenuca, affranta dal dolore per il ricordo della figlia e per un nuovo lutto: nel mese di marzo è deceduta in seguito ad una leucemia la sorella di Lenuca. La giovane, nata nel 1996, è stata sepolta, per volere della famiglia, vicino alla sorella morta nel tragico rogo.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa