Colle assume a tempo indeterminato un architetto, un giardiniere e un amministrativo

Tre bandi di concorso pubblico per esami per ricoprire rispettivamente i ruoli di architetto, istruttore direttivo amministrativo e collaboratore professionale giardiniere. E’ quanto pubblicato dall’Amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa nei giorni scorsi.

Il primo bando prevede la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo architetto categoria D e posizione economica di accesso D1. IL secondo bando prevede la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D e posizione economica di accesso D1. Infine, il terzo bando di concorso prevede la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale giardiniere categoria B e posizione economica di accesso B3.

Tutti e tre i bandi hanno come termine ultimo per la presentazione delle domande il primo settembre 2022. Tutta la documentazione per presentare la domanda è consultabile e scaricabile dal sito del Comune www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa