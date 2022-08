Corso gratuito per diventare maestri cialdonai, antica tradizione di Vicopisano

Il Mercatino del Collezionismo, dell'Antiquariato e degli Hobbisti di Vicopisano, il cui comitato è presieduto da Alessio Pellegrini, invita la cittadinanza a partecipare al corso gratuito per conoscere l’arte delle cialde e diventare maestri cialdonai, a cura del professor Giovanni Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini.

Le lezioni teoriche sono 3 oltre a una pratica, una a settimana, il 9, 16, 23 e 30 settembre, alle 21:00. L'esame finale, previsto per il 2 otobre, si svolgerà nella Rocca del Brunelleschi.

Per informazioni e iscrizioni: 348/1751010 e mercatino.collezionismo@gmail.com