Da Calcinaia a Sofia in sella a due bici: cominciata l’evventura di Paolo e Fabio

Due amici, due selle, quattro ruote, una passione innata per il viaggio e tanta voglia di conoscere luoghi, persone, tradizioni diverse.

Questa l’anima di un’idea che si sta tramutando in un’esperienza unica e che ha portato Paolo Castelli e Fabio Gemmi, due calcinaioli DOC, a caricare le loro bici, a farsi una veloce foto di fronte al Palazzo Comunale, per poi partire in direzione balcani.

Un’impresa titanica, ma non nuova a questi due formidabili cicloturisti, che già nel 2019 avevano raggiunto a pedalate l’Albania e che stavolta si sposteranno più a est in una città che può vantare oltre 2000 anni di storia, tanto da essere la più antica d’Europa dopo Atene e Roma. Prima di raggiungere viale Vitosha e godersi le bellezze di Sofia, Paolo e Fabio dovranno affrontare un percorso lungo oltre 1500 km che presenta tra l’altro dislivelli notevoli.

In una celebre poesia intitolata “Lucca”, Giuseppe Ungaretti scriveva che “la meta è partire” e, forse, questi pochi versi descrivono alla perfezione lo spirito con cui i due cicloturisti calcinaioli stanno vivendo questa bella avventura. Se il fine ultimo è infatti quello di arrivare nei primi giorni di Settembre nella capitale della Bulgaria per poi prendere l’aereo che li riporterà in Toscana, l’obbiettivo più importante resta quello di assaporare al meglio ogni tappa di un viaggio che si preannuncia avvincente e ricco di sorprese.

Per seguire giorno dopo giorno l’impresa di Paolo e Fabio sarà sufficiente collegarsi al profilo Facebook di Paolo (https://www.facebook.com/paolo.castelli.336) che contiene un dettagliato diario di bordo con descrizioni e impressioni di viaggio aggiornate tappa per tappa!

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa