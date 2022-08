Degusta in Jazz, sul palco di San Gimignano arriva 'More Morricone'

Degusta in Jazz con tanti appuntamenti per vivere San Gimignano in tutte le sue opportunità per tutto l’ultimo fine settimana di agosto. Eventi che si concluderanno alla Rocca di Montestaffoli con “More Morricone”, il concerto con Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli e la partecipazione di Cristina Renzetti domenica 28 agosto. Insieme, un calice di vino Vernaccia Docg di San Gimignano a cura del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano. Gli eventi si snoderanno in tutta la città dal 26 al 28 agosto: notte al museo, passeggiate, degustazioni nei ristoranti e bar in abbinamento alla Vernaccia.

“More Morricone”, pensato e voluto dalle strutture ricettive dell’Associazione Albergatori di San Gimignano, che sono promotori attivi di Degusta in Jazz, grazie al contributo di Comune di San Gimignano, Confcommercio Federalberghi e Confesercenti Siena si inserisce nel già ricco cartellone di eventi della stagione estiva organizzato dal Comune di San Gimignano, dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e nasce grazie alla collaborazione tra più soggetti: Comune di San Gimignano, Confcommercio Federalberghi Siena, Confesercenti Siena, all’Associazione Albergatori, al Consorzio Vernaccia di San Gimignano, al Consorzio Finocchiona Igp, ai Musei Civici di San Gimignano e alla Pro Loco della città turrita. Un progetto che prende forma all’interno della DMO, ovvero la Destination Management Organization, un modello organizzativo innovativo ed efficiente di organizzazione e gestione della destinazione turistica. A tale scopo l’amministrazione comunale di San Gimignano, Confcommercio e Confesercenti Siena, Camera di Commercio Arezzo Siena, Terre di Siena Lab hanno iniziato lo scorso anno un percorso, tutt’ora in essere grazie ad un finanziamento della Camera di Commercio destinato a progetti per il turismo.

“Degusta in Jazz è la concretizzazione di questo percorso – fa notare l’assessore al Turismo di San Gimignano – per presentare ai turisti e viaggiatori la meta turistica San Gimignano, nelle sue diverse sfaccettature”.

“Abbiamo fatto lo scorso anno un lavoro di analisi, di coordinamento e proposta insieme al Comune, sono già nate delle proposte come Degusta in Anteprima, ora proseguiamo questo percorso che vuole essere un “anno zero”, una prova generale di un evento che coniuga territorio e musica e che vede all’opera più soggetti del territorio per la sua realizzazione – sottolineano Luisella Bartali e Andrea Colecchia, responsabili Turismo Confcommercio Siena e Confesercenti Siena - lavoriamo in questa direzione creando un format di operatività che possa ripetersi nel tempo”.

Aderiscono infatti a Degusta in Jazz anche i ristoranti e bar di San Gimignano dove si potranno trovare i migliori piatti della tradizione culinaria in abbinamento alla Vernaccia di San Gimignano Docg. Nei bar ci saranno aperitivi a base di prodotti del territorio e la Regina dei Vini Bianchi la Vernaccia di San Gimignano Docg, il vino bianco toscano per eccellenza, con una vista unica in uno dei borghi patrimonio Unesco più belli del mondo.

Tutto il programma

Degusta in Jazz prende il via da venerdì 26 agosto. E proprio in questa data ci sarà la Notte al Museo: Apertura Pinacoteca e Torre Grossa, dalle 21 alle 23, con ultimo ingresso alle 22:30. L’ingresso è omaggio e sarà possibile fare visite a tema. In tutti e tre i giorni di questo fine settimana agostano (26-28 agosto) a San Gimignano ci saranno anche le visite guidate alla scoperta di San Gimignano: Storia, arte, tradizioni, leggende alle 11, 16 e 17. Andranno avanti per due ore e si terranno sia in italiano che in inglese. Il costo è di 15 euro a persona, sono gratuite fino a 12 anni. Venerdì 26 e sabato 27 si potrà ammirare anche San Gimignano sotto le stelle alle 21, solo su prenotazione entro le 18:45. Il fascino della notte abbraccia il fascino del medioevo e si potrà fare una visita guidata alla città nell’atmosfera della notte estiva. Il percorso andrà avanti per due ore, si terrà sia in italiano che in inglese, il costo è di 15 euro a persona, gratis fino a 12 anni. Invece, solo sabato 27 alle 15 (solo su prenotazione entro le ore 12:45), ci sarà San Gimignano jazz, passato e presente, visita alla scoperta della città antica e contemporanea in un dialogo tra la bellezza del medioevo e l’arte recente, come nella musica jazz. Il percorso, che andrà avanti per due ore e mezzo e si terrà in italiano, include la visita alla Galleria Continua che presenta importanti mostre e installazioni di artisti contemporanei di fama internazionale. Il costo è di 20 euro a persona, gratis fino a 6 anni. Per gli amanti del territorio, dal venerdì alla domenica ci saranno le Passeggiate guidate in campagna, tutti i giorni su richiesta. Domenica 28 agosto arriva il jazz con Serata Degusta in Jazz: Concerto e Degustazione di Vernaccia di San Gimignano e Finocchiona IGP, dalle 20 alla Rocca di Montestaffoli il palco accoglierà Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti che presenteranno il loro ultimo lavoro “More Morricone”, omaggio all’arte del grande compositore Ennio Morricone, recentemente scomparso. Insieme al loro duo, composto da pianoforte e contrabbasso, si unirà la cantante Cristina Renzetti. Il costo è di 15 euro, ridotto sotto i dieci anni di otto euro.

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare l’ufficio Informazioni Turistiche di San Gimignano al numero 0577 940008 o via mail a info@sangimignano.com o sul sito www.sangimignano.com. Per il concerto è possibile contattare la Pro Loco San Gimignano al numero 0577 940008 o via mail all’indirizzo info@sangimignano.com. Per i musei, è possibile mettersi in contatto con il numero 0577 286300 o scrivere a prenotazioni@sangimignanomusei.it