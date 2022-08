Design della ceramica, 2 borse di studio a Montelupo per il master

Anche quest’anno l’Accademia di Belle Arti di Firenze ha inserito nella propria offerta formativa post laurea il Master Accademico di I livello in “Design del prodotto ceramico - Scenari, nuove tecnologie per l'arte e l'industria”. Un percorso di specializzazione offerto in collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino, il quale assegnerà ai due più meritevoli fra i quindici iscritti altrettante borse di studio da 2mila euro ciascuna.

La scadenza per l'iscrizione è il 10 ottobre e i corsi inizieranno il 4 novembre.

Montelupo Fiorentino vanta una tradizione secolare per quanto riguarda la produzione ceramica, qui come è noto si realizzavano gli oggetti che arricchivano le tavole dei nobili casati fiorentini.

Ma da qualche anno la città alle porte di Firenze si è accreditata anche come luogo di sperimentazione e produzione legata all'arte contemporanea.

Di qui sono passati artisti del calibro di Fabrizio Plessi, Loris Cecchini, Ugo La Pietra e Colorobbia tramite la sua Bitossi Ceramiche vanta collaborazioni con i più importanti designer contemporanei, oltre ad una centenaria presenza sul mercato internazionale della produzione di smalti e colori per il settore ceramico industriale ed artistico.

Un contesto ideale quindi quello della città di Montelupo e del Progetto Fabbrica Innovazione per ospitare il Master Accademico di I livello in Design del prodotto ceramico - Scenari, nuove tecnologie e sperimentazioni per l'arte e l'industria promosso dall'Accademia di Belle Arti e frutto della Convenzione firmata dall'Accademia con il Comune di Montelupo e Colorobbia, prima del 2017 e poi rinnovata del 2021.

Il Master ha l'obiettivo di sviluppare competenze nell'ambito del design di prodotti ceramici derivati dall'uso sperimentale di nuovi materiali e sistemi per la produzione ceramica.

Gli iscritti a questo percorso formativo impareranno a utilizzare i materiali ceramici in contesti diversi: sia per finalità di carattere artistico, espressivo e funzionale, sia dal punto di vista della sostenibilità all'interno della quale tale materiale può consolidarsi come valida alternativa al mondo dei polimeri. Il riferimento strategico del master, dunque, è centrato sull'implementazione e lo sviluppo di prodotti e processi innovativi offerti anche dalla digital fabrication e dalle nanotecnologie per il settore ceramico, le cui competenze convergono nel design e nella produzione artistica contemporanea.

All'interno del percorso di studi sono previsti stage e tirocini presso aziende, istituzioni, centri di ricerca del settore ceramico.

Possono fare domanda i diplomati di primo o secondo livello presso ISIA, Accademie di Belle Arti statali o legalmente riconosciute, Università, preferibilmente con indirizzo nei settori legati all'architettura, le arti visive e il design.

Per l'anno accademico 2022/2023 sono quindici i posti disponibili.

Il Master ha un costo totale di 4.500 euro..

Per maggiori informazioni su scadenze e modalità di iscrizione:

https://www.accademia.firenze.it/it/component/k2/321-mappa-offerta-formativa/master-design-ceramica

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa