Inaugurazione Museo Guarnacci, Lista Civica Uniti per Volterra: "Determinante per il turismo"

"L'inaugurazione del Museo Guarnacci è una gioia per Volterra, e potrà diventare un vero volano per il turismo tramite la cultura, quella più vera ed autentica".

Così Lista Civica Uniti per Volterra che traccia il futuro della struttura ricordandone il passato.

"Ci sono voluti anni, ma siamo finalmente arrivati in fondo ad un percorso avviato e portato avanti nella seconda legislatura della Lista Civica Upv, un percorso lungimirante nel quale, grazie anche al contributo della Regione, si è voluto far entrare nel Terzo Millennio anche il nostro antico Museo Etrusco, senza però tradire se stesso né l'idea di collezione storica.

Questo in contrasto con chi, precedentemente, avrebbe voluto portare il Guarnacci nel Conservatorio del San Pietro. Anche in contrasto con chi, come il Consigliere Andrea Pieroni, il quale da Presidente della Provincia tolse alla nuova giunta i 200 mila euro necessari alla progettazione del nuovo museo, proprio perché non in linea con quanto invece adesso abbiamo la gioia di vedere.

Fossimo stati in lui ci saremmo sentiti in disagio, ieri a Volterra, invece evidentemente l'arte della politica riesce a superare ogni cosa.

In continuità amministrativa, quest'opera pubblica è stata portata avanti, anche egregiamente, e noi non possiamo che essere soddisfatti, nonostante i ritardi, del lavoro svolto da tutti. In primis dalle professionalità che hanno seguito gli allestimenti, veramente di altissimo livello. Adesso il nuovo Guarnacci è pronto a guardare ai prossimi decenni.

Domani la sfida sarà rivolta, invece, al lato gestionale: come si possono gestire i musei a Volterra? Secondo noi servono formazione e strumenti che superino la logica degli appalti alle cooperative. Stiamo studiando la possibilità di offrire posti lavoro fissi nei musei, e presto presenteremo una nostra proposta".

Fonte: Ufficio Stampa