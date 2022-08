Incendio di sterpaglie in via Mammoli a Campi Bisenzio, zona La Madonnina. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, in arrivo anche Drago 53 l’elicottero del reparto volo di Arezzo e ulteriori squadre in avvicinamento a presidio di un distributore di GPL. Richiesto il supporto delle squadre di antincendio boschivo della Regione Toscana. Il rogo è in espansione verso via Pistoiese.