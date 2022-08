Mercato di Ferragosto annullato a Castelfranco: troppi pochi ambulanti

Lunedì 15 agosto 2022, il giorno di Ferragosto, salta il mercato festivo di Castelfranco di Sotto. A seguito di un’indagine fatta tra gli esercenti che di solito allestiscono i loro banchi in Piazza XX Settembre il lunedì, in molti hanno dato forfait. Da qui la decisione del Comune di Castelfranco di annullare eccezionalmente la giornata di mercato settimanale. Il rischio era infatti quello di veder sfornite intere aree merceologiche del mercato stesso a causa dell’assenza degli ambulanti. I banchi torneranno, come di norma, lunedì 22 agosto.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa