Montelupo nel Cuore replica al Pd: "Non esistono solo gli eletti del Pd a presidio dell'Empolese Valdelsa"

Ci è sembrata veramente una nota di strumentale tentativo di appropriarsi indebitamente di un territorio, la reazione che il segretario del PD di Montelupo Simone Peruzzi ha effettuato all’indirizzo dell’amica On. Erica Mazzetti , deputata di Forza Italia, ritenuta quasi rea del delitto di “ leso PD” per aver ricordato di essersi interessata alle problematiche del potenziamento della linea ferroviaria Siena-Firenze.

Giova ricordare a chi l’avesse dimenticato, che la parlamentare, nella sua veste di componente della commissione lavori pubblici della Camera, ha più volte avuto modo di occuparsi di problematiche infrastrutturali del territorio, e il fatto che il PD sia partito di maggioranza ed esprima tutti i sindaci della zona empolese valdelsa non autorizza a rivendicare in esclusiva la tutela delle esigenze territoriali.

Noi non mettiamo in discussione gli interventi profusi dai parlamentari del PD residenti in zona , ma vorremmo ci si ricordasse che, per quanto forze di opposizione , anche quelle del centro destra hanno titolo per segnalare problemi e chiedere interessamenti agli eletti, e ciò è più volte avvenuto coinvolgendo i propri esponenti , da parte di tutte le componenti del centro destra unito , che a Montelupo fa parte del gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo