Municipale alle Cascine con il cane antidroga Nello, buon bottino di stupefacenti

Un’uscita molto positiva con il ritrovamento di una sessantina di grammi di sostanze stupefacenti. È il resoconto della sessione operativa di addestramento pratico in ambiente urbano che stamani ha visto protagonista il nuovo nucleo cinofilo della Polizia Municipale.

Il pastore belga malinois Nello e due agenti, con la collaborazione di un cane già formato di proprietà dell’istruttrice Serena Donnini, hanno provato sul campo il livello di formazione raggiunto. In concreto sono state effettuate alcune sessioni di ricerca di sostanze, e, come ambienti per svolgere il test sono stati individuati il giardino della Fortezza lato vasca, la fermata tranviaria Fallaci, i Giardini della Catena nel Parco delle Cascine. Insieme al nucleo cinofilo anche agenti dei Reparti Fortezza e Antidegrado.

Anche se ancora in formazione, i cani hanno comunque scovato vere sostanze stupefacenti alla fermata Fallaci e nel Parco delle Cascine. Nel primo caso è stato trovato e segnalato un panetto di hashish sotterrato all’interno di un cespuglio; nel secondo i cani hanno prima rinvenuto un involucro con la marjuana e poi un altro con stringhe di hashish già confezionate, sempre sotterrate nei cespugli. Complessivamente si tratta di una sessantina di grammi di sostanze stupefacenti.