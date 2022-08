Muore in autostrada, tratto bloccato a Prato per ore

Un 79enne di Serravalle Pistoiese è morto sull'autostrada A11 tra Prato Est e Ovest nel pomeriggio di ieri. Lo riportano le cronache locali. L'auto era ferma sulla corsia di sorpasso, appoggiata sul guard-rail quando all'arrivo della stradale si è capito che era necessario l'intervento dei sanitari del 118. Il traffico è stato interrotto in quel tratto di strada. Le manovre di rianimazione purtroppo non sono valse a salvare l'uomo. Le code sono arrivate fino a 7 km, con alcuni mezzi rimasti intrappolati nel tratto di strada chiuso dalle 18 in poi.