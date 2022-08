Obiettivo famiglia”: 175mila euro per le utenze luce e gas a Siena

Nuovi interventi a sostegno delle famiglie da parte del Comune di Siena, all’interno del progetto “Obiettivo Famiglia”. I nuovi sostegni riguardano le spese relative alle utenze domestiche (luce e gas) e sono stati approvati nell’ultima seduta della giunta comunale, su proposta dell’assessore al sociale Francesca Appolloni. In particolare sono stati stanziati 175mila euro.

La delibera approvata dalla giunta prevede un contributo, assegnato al nucleo familiare,dai 200 ai 350 euro in base alla fascia Isee. In base alle domande pervenute il Comune di Siena formalizzerà una graduatoria degli aventi diritto. Le domande potranno essere presentate dal 20 agosto in poi. “Proseguono – sostiene l’assessore al sociale del Comune di Siena Francesca Appolloni – le misure di sostegno dell’amministrazione attraverso il progetto ‘Obiettivo famiglia’, che mira a dare un contributo concreto di fronte alla crisi e punta a un’azione di ripresa con iniziative e progetti di solidarietà mirati negli ambiti più rilevanti del lavoro, alloggi e case popolari, assistenza sociale. Con questi nuovi sostegni, in particolare, forniamo un aiuto per le bollette di luce e gas, che, soprattutto in questa fase temporale, hanno avuto dei rincari rilevanti che vanno a pesare sul bilancio familiare”.

La misura verrà attuata attraverso l’erogazione di un contributo, una tantum, assegnato su base Isee (ordinario o corrente), da corrispondere ai nuclei familiari aventi diritto. Nella delibera si legge “che i beneficiari della misura, da individuare a seguito di apposito avviso pubblico, dovranno avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno; residenza nel Comune di Siena; essere titolari di un’utenza (luce o gas) intestata a proprio nome presso l’indirizzo di residenza; nucleo familiare in situazioni di (condizioni alternative): contingente difficoltà economica a far fronte al pagamento delle utenze domestiche, in possesso di Isee in corso di validità ordinario o corrente non superiore a 18mila euro; condizione di bisogno certificato dai servizi sociali. L’amministrazione si riserva di esaminare situazioni di particolare bisogno e necessità urgente in deroga ai criteri stabiliti.

Obiettivo Famiglia. Con il progetto “Obiettivo Famiglia” l’amministrazione supporta, in maniera concreta, le famiglie senesi e i loro componenti più fragili resi ancora più deboli dalla pandemia. Una serie di interventi economici a sostegno delle esigenze primarie di quello che è, più volte stato definito dall’assessore ai servizi sociali e politiche della casa, il motore di sviluppo di ogni società. Un’azione fattiva e concreta a favore anche della ripresa economica della città, che spazia dal sostentamento alimentare con buoni spesa e alla genitorialità (contributi genitori separati e divorziati) e nuovi nati (bonus benvenuto al mondo), alla tutela della salute (prestazioni sanitarie di tipo odontoiatrico, oculistico o veterinarie). Tutte le info su www.sienafamiglia.it.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa