Parrucchiere ucciso a Pisa, per il Gip è atto premeditato

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il tunisino 30enne che domenica scorsa ha ucciso con una coltellata un parrucchiere marocchino davanti al suo negozio in via Corridoni. Il 30enne è accusato di omicidio premeditato e secondo gli inquirenti, il tunisino aveva già ben pianificato le sue azioni, acquisendo l'arma del delitto. Rimane oscuro il movente dell’assassino, peraltro con arrestato varie volte per reati di droga, oltre ad essere gravato da più decreti di espulsione mai eseguiti.

Il nordafricano si era consegnato ai carabinieri poco dopo l'omicidio e ha confessato di avere aggredito il parrucchiere perché legato a persone che in passato avrebbero abusato di lui.