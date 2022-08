Pd Montelupo replica a Mazzetti (FI): "Sulla Firenze-Siena meriti non suoi"

Simone Peruzzi, segretario del Pd di Montelupo Fiorentino, replica alle dichiarazioni dell’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti: «L'impegno sul potenziamento delle infrastrutture è sempre stato costante nel tempo da parte del Partito Democratico, delle amministrazioni che guidano i comuni dell'area e anche dei politici che ci rappresentano in Parlamento.

Per questa ragione siamo rimasti a dir poco stupefatti dall'intervento della deputata Mazzetti che si attribuisce meriti non suoi per quanto concerne la tratta Firenze - Siena.

Ci chiediamo se la deputata Mazzetti ignori o faccia finta di ignorare l’impegno del territorio per la valorizzazione di questa importante infrastruttura che velocizzerà il transito ferroviario fra Firenze e Siena: già nel novembre del 2020 il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva dato inizio alla procedura che è entrata nella fase operativa con il completamento della progettazione definitiva del raddoppio della tratta Empoli-Granaiolo e con l’avvio della fase progettuale per il raddoppio della tratta Firenze-Empoli.

Ciò, è bene sottolinearlo con forza, grazie alle energie spese dagli amministratori di tutti i livelli istituzionali, dai Sindaci del territorio, alla Regione fino ai nostri parlamentari Laura Cantini, Dario Parrini e Luca Lotti, il cui contributo, grazie ai suoi importanti incarichi di governo, è stato decisivo: grazie a questo grande gioco di squadra durante il governo Gentiloni furono reperite le risorse necessarie, 182 milioni accantonati con le leggi di bilancio e i restanti 85 milioni attinti al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Questi sono fatti- chiosa Peruzzi- Francamente ci chiediamo oltre alle parole in che cosa consista l'impegno della deputata Mazzetti".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa