Piazza Stazione, in corso il ripristino dell’ammaloramento tra le fermate del Tpl e Santa Maria Novella

È in corso il ripristino dell’ammaloramento della carreggiata in piazza Stazione, tra le fermate del trasporto pubblico e il complesso di Santa Maria Novella. Gli addetti del Global Service eseguiranno un ripristino con fresatura e stesa del nuovo asfalto. L’area oggetto dell’intervento resterà chiusa al traffico fino a domani mattina (con spostamento delle fermate del trasporto pubblico) per consentire una migliore resa dell’asfaltatura evitando il passaggio dei bus sopra il bitume ancora caldo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa